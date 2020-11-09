Судьи Вилков и Безбородов отстранены от работы до конца года

Глава судейского комитета Российского футбольного союза Ашот Хачатурянц сообщил о санкциях в отношении арбитров Михаила Вилкова и Владислава Безбородова.



«До конца года Вилков судить точно не будет, а дальше посмотрим. Это касается не только его, но и Безбородова. Что касается Кирилла Левникова, он тоже наказан, но в меньшей степени», — приводит слова Хачатурянца «Спорт-экспресс».



Напомним, Вилков и Безбородов обслуживали скандальные матчи «Краснодара». Михаил работал на встрече «быков» с «Рубином» (3:1), а Владислав – со «Спартаком» (1:3). Левников в свою очередь отвечал за VAR на матче с красно-белыми.



Вилков также признался, что ввёл в заблуждение членов контрольно-дисциплинарного комитета РФС при рассмотрении жалобы «Рубина». После этого апелляционный комитет попросил союз применить санкции к арбитру.

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