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ЭСК РФС поддержала решение Карасёва наказать игрока «Динамо» Ордеца в матче с «Тамбовом»

ЭСК РФС поддержала решение Карасёва наказать игрока «Динамо» Ордеца в матче с «Тамбовом»
Футбол / РПЛ 0

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза оценила работу арбитра Сергея Карасёва в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги «Тамбов» – «Динамо» (1:2).

На 63-й минуте встречи рефери наказал защитника гостей Ивана Ордеца жёлтой карточкой. «Горчичник» стал для игрока четвёртым в этом сезоне, из-за чего он вынужден был пропустить матч с «Локомотивом» в 14-м туре (5:1). «Динамо» обратилось в комиссию с просьбой оценить решение Карасёва.

«Судья правильно вынес предупреждение игроку «Динамо». Решение ЭСК РФС мотивировано тем, что Ордец совершил безрассудный фол, нанеся удар ногой в область икроножной мышцы соперника, не имея при этом реальной возможности сыграть в мяч», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте РФС.

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