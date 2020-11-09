Комиссия РФС признала, что Мешков ошибочно удалил игрока «Ростова» в матче со «Спартаком»

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза оценила спорное решение арбитра Виталия Мешкова в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» – «Ростов» (0:1).
Напомним, на 75-й минуте встречи судья удалил с поля полузащитника гостей Денниса Хаджикадунича, показав ему вторую жёлтую карточку. «Ростов» впоследствии обратился в комиссию с просьбой оценить работу рефери в этом эпизоде.
«Судья ошибочно вынес предупреждение игроку «Ростова». Решение ЭСК РФС мотивировано тем, что футболист Хаджикадунич нарушил правила игры по неосторожности. Интенсивность и направленность действий игрока недостаточны для принятия решения о наказании предупреждением, поскольку в них отсутствует критерий потенциальной опасности для соперника», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте РФС.
- 9 ноября 2020
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