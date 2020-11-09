Черчесов: не разговаривал с Дзюбой по поводу невызова в сборную России

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал ситуацию с невызовом нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы в национальную команду на ноябрьские матчи.



«Мы вчера сказали, что ситуации в жизни бывают всякие. Мы постарались максимально и команду от этой ситуации отодвинуть. И Артёму нужно время, чтобы как-то прийти в себя и побыть в семье. Поэтому мы и решили, что на этом сборе его не будет.



Я с ним не разговаривал. Из тренерского штаба связывались. Он изначально знал моё решение, потому что я попросил, чтобы он готовился к своей встрече и достойно сыграл. Такую ситуацию надо максимально комфортно для всех сторон закрыть. Он побудет дома, и ситуация закроется.



Нам надо готовиться. Он — капитан команды и прекрасно понимает, что мы легкомысленных решений не принимаем. Он будет сейчас спокойно готовиться. Ситуация подскажет наши дальнейшие действия», — сказал Черчесов в интервью пресс-службе сборной России.

«Ханжество и мракобесие!» Данила Козловский выступил в поддержку Артёма Дзюбы