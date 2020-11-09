«Ханжество и мракобесие!» Данила Козловский выступил в поддержку Артёма Дзюбы

Актёр Данила Козловский в своём «инстаграме» заступился за нападающего «Зенита» и сборной России Артёма Дзюбу, чьё интимное видео на днях появилось в Сети.
«Ханжество и мракобесие! А Дзюбы был и остаётся большим талантом и отличным человеком!» — написал Козловский.
Напомним, на днях в Сети появилось видео интимного содержания с участием Дзюбы. Впоследствии главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил о решении не вызывать 32-летнего футболиста на ближайшие матчи национальной команды, чтобы игроков ничто не отвлекало.
Капитаном «Зенита» на матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (3:1) вместо Артёма стал защитник Деян Ловрен. Сам Дзюба вышел на поле в стартовом составе, не реализовал пенальти, однако потом исправился и забил победный гол, бурно его отпраздновав.
- 9 ноября 2020
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