«Ханжество и мракобесие!» Данила Козловский выступил в поддержку Артёма Дзюбы

Актёр Данила Козловский в своём «инстаграме» заступился за нападающего «Зенита» и сборной России Артёма Дзюбу, чьё интимное видео на днях появилось в Сети.



«Ханжество и мракобесие! А Дзюбы был и остаётся большим талантом и отличным человеком!» — написал Козловский.



Напомним, на днях в Сети появилось видео интимного содержания с участием Дзюбы. Впоследствии главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил о решении не вызывать 32-летнего футболиста на ближайшие матчи национальной команды, чтобы игроков ничто не отвлекало.



Капитаном «Зенита» на матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (3:1) вместо Артёма стал защитник Деян Ловрен. Сам Дзюба вышел на поле в стартовом составе, не реализовал пенальти, однако потом исправился и забил победный гол, бурно его отпраздновав.

Насыщенный день Дзюбы, после которого можно сказать: «Красавчик» 8 ноября – непростой день для Артёма Дзюбы. Новости прилетали каждый час.