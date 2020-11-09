Дибала пропустит матчи сборной Аргентины из-за проблем с мочеполовой системой

Форвард «Ювентуса» Пауло Дибала пропустит ноябрьские матчи сборной Аргентины. 26-летний нападающий испытывает проблемы с мочеполовой системой, сообщает пресс-служба сборной Аргентины в своём «твиттере». В итоге Дибале был предоставлен отдых. В ближайшее время 26-летний футболист пройдёт обследование.

Сборной Аргентины в ноябре предстоит сыграть в квалификации чемпионата мира 2022 года со сборными Парагвая (13 ноября) и Перу (18 ноября).

Сборная Аргентины стартовала в квалификации с двух побед. Аргентинцы одержали победу в матче со сборной Эквадора (1:0) и сборной Боливии (2:1).

Дибала выступает за «Ювентус» с 2015 года, а до этого защищал цвета «Палермо» и «Институто». С 2015 года вызывается в сборную Аргентины. В 2020 году футболист переболел коронавирусом.