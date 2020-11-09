Миралем Пьянич отказался играть за сборную Франции

Полузащитник каталонской «Барселоны» и сборной Боснии и Герцеговины Миралем Пьянич заявил, что отказался от возможности представлять Францию на международном уровне.
«Да, я мог бы играть за сборную Франции, когда приехал в Лион, но за несколько дней до этого я сказал, что мечтаю выступать за сборную Боснии и Герцеговины.
Тогдашний главный тренер «трёхцветных» Раймон Доменек звонил мне, но я уже принял решение. Я, конечно, поблагодарил его, но предпочел быть реалистом.
С одной стороны, для меня в то время сборная Франции была слишком недосягаема. А также мне было бы больно, если бы с другой стороны Босния смотрела, как кто-то из своих играет за сборную другой страны», — приводит слова 30-летнего боснийца Goal.
В настоящее время Пьянич готовится к товарищескому матчу в составе сборной Боснии и Герцеговины против Ирана.
- 9 ноября 2020
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