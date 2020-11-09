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«Интер» может приобрести полузащитника «Аталанты» Руслана Малиновского

«Интер» может приобрести полузащитника «Аталанты» Руслана Малиновского
Футбол / Италия 0

Миланский «Интер» заинтересован в приобретении полузащитника «Аталанты» Руслана Малиновского, утверждает Tuttosport. По данным источника, миланский клуб может совершить сделку во время зимнего трансферного окна.

Также сообщается, что «Интер» может зимой продать полузащитника Кристиана Эриксена. Предполагается, что у миланского клуба нет свободных средств на покупку футболиста. Поэтому его переход будет зависеть от возможной продажи Эриксена.

Малиновский провёл на поле 59 минут в матче 7-го тура Серии А, в котором «Аталанта» сыграла вничью с «Интером» со счётом 1:1. Текущий контракт украинского полузащитника истекает летом 2024 года, за «Аталанту» он выступает с июля 2019 года. За это время Малиновский провёл за команду 53 матча и забил девять мячей при девяти результативных передачах.

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