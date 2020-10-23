Гасперини: Малиновский сейчас в лучшей форме, чем Миранчук

Главный тренер «Аталанты» Джанпьеро Гасперини в преддверии матча с «Сампдорией» высказался о форме полузащитника Алексея Миранчука.

«Ламмерс готов лучше, чем Алексей Миранчук. Он также забил два гола и сыграл больше матчей. Посмотрим, сможет ли он сыграть с «Сампдорией». Миранчук отлично дебютировал, но пока он скорее тот игрок, который выйдет на поле во время матча. Руслан Малиновский в лучшей форме, он готов играть», — цитирует Гасперини Football Italia.

Миранчук принял участие в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Мидтьюлланном» (4:0). Россиянин вышел на поле на 80-й минуте и успел забить гол до завершения матча.

Миранчук перешёл в «Аталанту» в начале сентября этого года, сумма трансфера составила € 14,5 млн.