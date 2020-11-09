«Фиорентина» уволила главного тренера Джузеппе Якини

«Фиорентина» уволила главного тренера команды Джузеппе Якини, сообщает Sky Sport Italia. Специалист возглавлял флорентийский клуб с 2019 года.

По информации источника, в ближайшее время «Фиорентина» объявит о назначении бывшего главного тренера «Дженоа» и сборной Италии Чезаре Пранделли на пост наставника команды. Пранделли будет руководить командой до конца сезона-2020/2021. Напомним, специалист работал в клубе из Флоренции с 2005 по 2010 год.

«Фиорентина» набрала 8 очков в 7 турах чемпионата Италии и занимает 12-е место в турнирной таблице. Ранее флорентийская команда сыграла вничью с «Пармой» (0:0). Лидером соревнований является «Милан», который набрал 17 очков в 7 турах итальянской Серии А.