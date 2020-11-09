«Фиорентина» уволила главного тренера Джузеппе Якини
«Фиорентина» уволила главного тренера команды Джузеппе Якини, сообщает Sky Sport Italia. Специалист возглавлял флорентийский клуб с 2019 года.
По информации источника, в ближайшее время «Фиорентина» объявит о назначении бывшего главного тренера «Дженоа» и сборной Италии Чезаре Пранделли на пост наставника команды. Пранделли будет руководить командой до конца сезона-2020/2021. Напомним, специалист работал в клубе из Флоренции с 2005 по 2010 год.
«Фиорентина» набрала 8 очков в 7 турах чемпионата Италии и занимает 12-е место в турнирной таблице. Ранее флорентийская команда сыграла вничью с «Пармой» (0:0). Лидером соревнований является «Милан», который набрал 17 очков в 7 турах итальянской Серии А.
Рекомендуем вам
- 9 ноября 2020
-
22:30
-
22:19
-
22:14
-
21:52
-
21:42
-
21:37
-
21:32
-
21:19
-
21:10
-
21:06
-
21:00
-
20:45
-
20:40
-
20:40
-
20:36
-
20:20
-
20:11
-
19:55
-
19:44
-
19:37
-
19:29
-
19:25
-
19:12
-
19:02
-
19:02
-
18:51
-
18:50
-
18:40
-
18:31
-
18:30
-
18:26
-
18:22
-
18:19
-
18:12
-
18:08
Партнерский контент
Рекомендуем вам