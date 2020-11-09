Матч Молдавия — Россия обслужит румынская бригада арбитров
Названа бригада арбитров, которая будет обслуживать товарищеский матч Молдавия — Россия, сообщает официальный сайт УЕФА.
Встречу обслужит судейская бригада из Румынии во главе с Раду Петреску. В бригаду войдут ассистенты Раду Гингуляк и Мирча Михаил Григориу.
Встреча Молдавия — Россия состоится 12 ноября в Кишинёве (Молдавия). Начало матча — в 20:00 мск.
Все ноябрьские матчи сборной России пройдут в гостях. Матч с Турцией в Лиге наций УЕФА состоится 15 ноября, начало встречи — в 20:00 мск. С национальной командой Сербии в матче Лиги наций подопечные Станислава Черчесова сыграют 18 ноября, начало встречи — в 22:45 мск. Согласно начальному календарю финальная стадия турнира должна завершиться 8 июня 2021 года.
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