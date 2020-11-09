Тест Данила Кругового на коронавирус дал сомнительный результат

Защитник санкт-петербургского «Зенита» и молодёжной сборной России Данил Круговой мог заразиться коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба национальной команды.

«По итогам регулярно проводимых обследований у защитника молодёжной сборной Данила Кругового получен сомнительный результат теста на короновирусную инфекцию. Игрок был незамедлительно изолирован и в ежедневном режиме будет продолжать тестироваться. Никаких симптомов у него нет, самочувствие отличное.

Вся остальная команда и члены штаба уже прошли дополнительное экспресс-тестирование, по итогам которого всеми получены отрицательные результаты, — говорится в сообщении пресс-службы сборной России.

Ранее стало известно, что из-за различных травм принять участие в сборе молодёжной национальной команды не смогут Магомед-Шапи Сулейманов и Даниил Уткин (оба — «Краснодар»), получившие мышечные травмы, а также Станислав Магкеев («Локомотив», травма прямой мышцы бедра), Никита Калугин («Сочи», мышечная травма), Вячеслав Грулёв («Динамо», миофасциальный синдром мышц спины), Наиль Умяров («Спартак», перелом 4-й и 5-й пястных костей левой кисти со смещением) и Константин Марадишвили (ЦСКА, частичный разрыв четырёхглавой мышцы бедра).