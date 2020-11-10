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Президент «Интера» Маротта призвал бойкотировать матчи сборных

Президент «Интера» Маротта призвал бойкотировать матчи сборных
Футбол / Лига наций УЕФА 0

Президент «Интера» Джузеппе Маротта призвал бойкотировать матчи национальных сборных из-за неравенства на фоне пандемии коронавируса.

«Это несправедливая ситуация. Отсутствие центральности управления приводит к серой зоне. Таким образом, каждый местный орган здравоохранения становится центральным в управлении клубами. В таком случае я считаю, что нужно бойкотировать матчи сборных. Да, я серьезно. Это то, что касается доверия к системе. Футбол должен продолжаться, это устраивает всех, и тогда правительство должно нам помочь и установить определённые правила. Если нам нужно время, чтобы остановиться, я предлагаю всем остановиться на 15 дней, установить четкие и равные правила для всех, а затем мы начнём снова. Мне кажется абсурдным, что здравоохранения в разных регионах действует по-разному, от Рима до Милана и Флоренции», — приводит слова Маротты Goal со ссылкой на Gazzetta dello Sport.

В ноябре сборной Италии предстоит провести матчи с матчи с Эстонией, Польшей и Боснией и Герцеговиной.

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