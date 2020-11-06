Роберто Манчини заразился коронавирусом. Недавно он выкладывал шуточный пост о пандемии

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини заразился коронавирусом, сообщает официальный сайт итальянской футбольной федерации.

Специалист переносит болезнь бессимптомно и в данный момент находится у себя дома, в Риме, в изоляции. Тренер приступит к работе после истечения срока карантина.

Напомним, в конце октября Манчини опубликовал на своей странице в «Инстаграме» картинку с шуткой на тему пандемии коронавируса. На изображении медсестра в больнице спрашивает пациента: «Как вы заразились?». Он отвечает: «Смотрел новости». Пост главного тренера сборной Италии вызвал бурную реакцию пользователей социальных сетей, после чего Манчини отключил комментарии к своим записям.

Роберто Манчини возглавил сборную Италии в 2018 году после ухода из петербургского «Зенита». Специалист вывел сборную Италии на чемпионат Европы, перенесённый из-за пандемии коронавируса с 2020 на 2021 год.