«Тоттенхэм» хочет выкупить Гарета Бэйла у «Реала». Уже известна предлагаемая сумма
«Тоттенхэм Хотспур» планирует выкупить нападающего Гарета Бэйла у мадридского «Реала», сообщает Calciomercato.com.
По информации источника, «шпоры» очень довольны выступлениями валлийца и готовы предложить «сливочным» € 15 млн за трансфер. Отмечается, что это значительно сократит зарплатную ведомость «Реала» в кризисный период на фоне пандемии коронавируса.
31-летний Бэйл вернулся в «Тоттенхэм» 19 сентября 2020 года, перейдя из мадридского «Реала» на правах аренды. По условиям сделки «Тоттенхэм» заплатит Бэйлу € 9,8 млн, а «Реал» по-прежнему будет выплачивать ему € 415 тыс. в неделю. Бэйл перешёл в «Реал» из «Тоттенхэма» летом 2013 года. Сумма трансфера составила € 101 млн. В нынешнем сезоне АПЛ Гарет вышел на поле три раза и забил один гол.
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