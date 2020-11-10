«Тоттенхэм» хочет выкупить Гарета Бэйла у «Реала». Уже известна предлагаемая сумма

«Тоттенхэм Хотспур» планирует выкупить нападающего Гарета Бэйла у мадридского «Реала», сообщает Calciomercato.com.

По информации источника, «шпоры» очень довольны выступлениями валлийца и готовы предложить «сливочным» € 15 млн за трансфер. Отмечается, что это значительно сократит зарплатную ведомость «Реала» в кризисный период на фоне пандемии коронавируса.

31-летний Бэйл вернулся в «Тоттенхэм» 19 сентября 2020 года, перейдя из мадридского «Реала» на правах аренды. По условиям сделки «Тоттенхэм» заплатит Бэйлу € 9,8 млн, а «Реал» по-прежнему будет выплачивать ему € 415 тыс. в неделю. Бэйл перешёл в «Реал» из «Тоттенхэма» летом 2013 года. Сумма трансфера составила € 101 млн. В нынешнем сезоне АПЛ Гарет вышел на поле три раза и забил один гол.