Экс-советник Гризманна: Месси создал все условия, чтобы Антуану было трудно адаптироваться

Эрик Олатс, бывший советник нападающего «Барселоны» Антуана Гризманна, высказался о положении игрока в команде и о влиянии на это капитана сине-гранатовых Лионеля Месси.



«Антуан пришёл в клуб, который испытывал трудности и в котором Месси влиял на всё. Он одновременно император и монарх, и трансфер Антуана не пришёлся ему по душе. Месси отнёсся к Гризманну скверно и заставил его это почувствовать. Антуан всегда говорит, что у него нет проблем с Лео, но аналогичных заявлений в другую сторону не слышно.



На мой взгляд, Месси заявил о желании уйти, чтобы увидеть, является ли он по-прежнему игроком, принимающим решения в клубе относительно трансферов, но в итоге остался. Типичный Месси! Насколько он хорош на поле, настолько же плох за его пределами.



Проблема в «Барселоне», а не в Антуане. Клуб некоторое время был болен, и это оставляет свой след. В прошлом году, когда Гризманн перешёл, Месси не разговаривал с ним, не пасовал на него. Он создал все условия, чтобы Антуану было труднее адаптироваться. Это было очевидно. Добавьте к этому отставку президента, восемь голов от «Баварии» и трёх разных тренеров – не лучшие условия», — цитирует Олатса France Football.

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