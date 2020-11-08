Куман: доволен работой Гризманна в матче с «Бетисом». Он уверен в себе

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман прокомментировал игру нападающего каталонцев Антуана Гризманна в матче 9-го тура испанской Примеры с «Бетисом» (5:2).



«Доволен работой Гризманна. Он не сумел реализовать пенальти и некоторые свои моменты. Ему не повезло, но он всегда был рядом, чтобы забить. Психологически это влияет на нас. Но Антуан уверен в себе, он забил. Месси отдал ему отличную передачу, не коснувшись мяча», — приводит слова Кумана Marca.



В нынешнем сезоне Гризманн принял участие в 7 встречах чемпионата Испании, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу. «Барселона», набрав 11 очков, поднялась на 8-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Бетис» (12) — на 7-м месте. Лидером турнира является «Реал Сосьедад».

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