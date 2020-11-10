«Арсенал» возобновил сотрудничество с маскотом Ганнерзавром
Ганнерзавр, маскот лондонского «Арсенала», возобновил работу на стадионе. Новое фото маскота на «Эмирейтс Стэдиум» опубликовано в «твиттере» Ганнерзавра.
Фото можно посмотреть в «твиттере» Ганнерзавра.
В начале октября стало известно, что маскот попал под сокращение, проработав в клубе 27 лет. В костюме маскота лондонцев работал Джерри Куй, который на протяжении многих лет развлекал болельщиков во время матчей.
После информации об увольнении Ганнерзавра за маскота заступились многие болельщики, а полузащитник «Арсенала» Месут Озил предложил лично оплачивать зарплату маскота.
Пока неизвестно, будет работать в костюме Куй или кто-то другой. Ранее сообщалось, что мужчине работу предложила «Севилья».
Маскот лондонского «Арсенала» Ганнерзавр попал под сокращение. Он работал в клубе 27 лет
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