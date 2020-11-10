«Арсенал» возобновил сотрудничество с маскотом Ганнерзавром

Ганнерзавр, маскот лондонского «Арсенала», возобновил работу на стадионе. Новое фото маскота на «Эмирейтс Стэдиум» опубликовано в «твиттере» Ганнерзавра.

Фото можно посмотреть в «твиттере» Ганнерзавра.

В начале октября стало известно, что маскот попал под сокращение, проработав в клубе 27 лет. В костюме маскота лондонцев работал Джерри Куй, который на протяжении многих лет развлекал болельщиков во время матчей.

После информации об увольнении Ганнерзавра за маскота заступились многие болельщики, а полузащитник «Арсенала» Месут Озил предложил лично оплачивать зарплату маскота.

Пока неизвестно, будет работать в костюме Куй или кто-то другой. Ранее сообщалось, что мужчине работу предложила «Севилья».