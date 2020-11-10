«Наполи» подаст апелляцию после отказа аннулировать техпоражение в матче с «Ювентусом»

Пресс-служба «Наполи» опубликовала официальное заявление в связи с отклонением апелляции клуба. Ранее «Наполи» пытался оспорить техническое поражение в матче 3-го тура Серии А с «Ювентусом», но результат не был аннулирован.

«Наполи» засчитали техническое поражение, так как команда не прилетела в Турин на матч. Неаполитанцы не смогли вылететь из-за запрета, введённого в регионе из-за пандемии коронавируса.

«Наполи» уже ведёт работу над подготовкой апелляции в высших инстанциях. Клуб полностью не согласен с итоговым решением. Мы считаем, что были проигнорированы все представленные доказательства. Отказ в апелляции также полностью подрывает авторитет медицинских органов нашего региона.

«Наполи» всегда защищал ценности честного спорта. Мы будем использовать все юридические возможности, чтобы восстановить справедливость», — говорится на сайте клуба.