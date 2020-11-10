Апелляция «Наполи» на техпоражение в матче с «Ювентусом» отклонена

Апелляция «Наполи» на техническое поражение в матче 3-го тура Серии А с «Ювентусом» была отклонена, сообщает Football Italia. Неаполитанцы добивались аннулирования результата матча и отмены вычета одного очка. Но в итоге просьба «Наполи» не была удовлетворена.
«Наполи» засчитали техническое поражение из-за того, что команда не прибыла на матч. Но неаполитанцы не могли вылететь из-за ограничений, введённых в регионе из-за пандемии коронавируса. Помимо непосредственно технического поражения с «Наполи» сняли ещё одно очко. Клуб направил апелляцию в соответствующую организацию.
При этом юрист «Наполи» Маттиа Грассани утверждал, что вероятность удовлетворения апелляции довольно высока. По словам юриста, неаполитанцы доказывали, что стали жертвой обстоятельств. В связи с этим присуждение технического поражения является несправедливым решением.
- 10 ноября 2020
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