Форвард «Барселоны» и ещё 7 игроков сборной Дании ушли на самоизоляцию из-за COVID-19

29-летний нападающий «Барселоны» Мартин Брайтвайт оказался в числе контактировавших с заболевшим коронавирусом игроком сборной Дании, находясь в расположении национальной сборной. Об этом утверждает Marca.
Брайтвайт и ещё 7 игроков сборной Дании оказались на самоизоляции после двух выявленных случаев заболевания в расположении национальной команды, поэтому ни один из них не выйдет на поле в запланированном на 11 октября товарищеском матче со сборной Швеции, который состоится в Копенгагене (Дания).
«Мы считаем, что массового заражения не произошло, так как мы обнаружили его на ранней стадии, что облегчило принятие мер», — говорится в заявлении Федерации футбола Дании.
Одним из двух инфицированных называется 24-летний крайний полузащитник «Хоффенхайма» Роберт Сков. В ближайшее время ожидаются результаты тестирования игроков, ушедших на самоизоляцию.
- 11 ноября 2020
-
04:49
-
04:31
-
04:16
-
03:02
-
02:50
-
02:47
-
02:42
-
02:33
-
00:51
-
00:38
-
00:30
-
00:29
- 10 ноября 2020
-
23:58
-
23:38
-
23:23
-
23:15
-
23:10
-
22:49
-
22:36
-
22:29
-
22:25
-
22:24
-
21:52
-
21:43
-
21:31
-
21:23
-
21:15
-
21:09
-
20:40
-
20:19
-
20:09
-
20:06
-
20:04
-
19:56
-
19:42