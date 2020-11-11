Полузащитник «Аталанты» Ремо Фройлер – Алексею Миранчуку: поздравляю, великий!

Полузащитник «Аталанты» Ремо Фройлер поделился эмоциями от результата матча 7-го тура итальянской Серии А с «Интером» (1:1) и восхитился игрой одноклубника Алексея Миранчука.



«Отличная реакция от команды. Продолжаем. Великий Миранчук, поздравляю», — написал Фройлер в своём «инстаграме».

Миранчук дебютировал за клуб из Бергамо в чемпионате Италии, заменив на 59-й минуте матча с миланским «Интером» украинца Руслана Малиновского. Дебютным оказался и гол россиянина, позволивший «Аталанте» уйти от поражения, — встреча завершилась со счётом 1:1. В Лиге чемпионов Миранчук также дебютировал забитым мячом — в матче группового этапа с датским «Мидтьюлланном» (4:0).



25-летний Алексей Миранчук перешёл в «Аталанту» из московского «Локомотива» 30 августа 2020 года, сумма трансфера составила € 14,5 млн. Контракт был подписан по схеме «4+1», заработная плата Миранчука составляет € 1,7 млн в год.