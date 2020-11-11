Вагнер Лав прокомментировал продление контракта с «Кайратом»

Нападающий «Кайрата» Вагнер Лав прокомментировал продление контракта с клубом из Казахстана.

«Я счастлив, что удалось продлить трудовое соглашение с «Кайратом». Очень рад, что мы завоевали титул. Благодарен всем работникам клуба, тренерскому штабу и игрокам за ту помощь, которую они оказывали на протяжении всех этих дней, как я приехал сюда. Желаю всем нам счастья и всего хорошего в следующем сезоне. Обещаю, что я буду много работать. Хочу добиться новых целей в следующем году в составе «Кайрата», — цитирует Вагнера пресс-служба клуба в своём «инстаграме».

Вагнер Лав стал игроком «Кайрата» 8 июля, подписав краткосрочное соглашение. Сообщалось, что Вагнер разорвал контракт с бразильским клубом «Коринтианс», чтобы вернуться в ЦСКА. Бразилец был свободным агентом, поэтому достался казахстанскому клубу бесплатно.



В начале ноября «Кайрат» впервые за 16 лет стал чемпионом Казахстана. Вагнер провёл в чемпионате страны 13 матчей, в которых забил 7 мячей (3-й результат сезона) и отдал 3 голевые передачи (2-й результат).