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Фёдор Чалов прибыл в расположение сборной России

Фёдор Чалов прибыл в расположение сборной России
Футбол / Сборная России 0

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов прибыл в расположение сборной России. Напомним, форвард дебютировал за национальную команду в 2019 году. Он провёл два матча и не отметился результативными действиями.

«Фёдор Чалов присоединился к сборной России. Рады видеть», — написали представители национальной команды в своём «твиттере».

В сезоне-2020/2021 форвард провёл 14 матчей, забил два мяча и отдал пять результативных передач. Действующий контракт Чалова с «армейцами» рассчитан до 2022 года. На момент вызова 22-летний футболист тренировался в Новогорске с молодёжной сборной России, которой предстоит сыграть в товарищеских матчах с Венгрией и Словенией.

Во время нынешней международной паузы сборной России предстоит провести товарищеский матч с Молдавией (12 ноября), а также сыграть в Лиге наций с Турцией (15 ноября) и Сербией (18 ноября).

Фёдор Чалов вызван в сборную России
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