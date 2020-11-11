Фёдор Чалов вызван в сборную России

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов получил вызов в сборную России, сообщается в телеграм-канале национальной команды.



На момент вызова 22-летний футболист тренировался в Новогорске с молодёжной сборной России, которой предстоит сыграть в товарищеских матчах с Венгрией и Словенией.



Напомним, сразу у трёх игроков основной национальной команды заподозрили коронавирус. Сомнительный результат теста получили нападающий «Сочи» Антон Заболотный, полузащитник «Зенита» Александр Ерохин и хавбек московского «Динамо» Даниил Лесовой.



Во время нынешней международной паузы сборной России предстоит провести товарищеский матч с Молдавией (12 ноября), а также сыграть в Лиге наций с Турцией (15 ноября) и Сербией (18 ноября).

У трёх футболистов сборной России подозрение на коронавирус