«Зачем так глупо и неумело врать?» Тарасов отреагировал на слова врача «Локомотива»

Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов отреагировал на слова врача «Локомотива» Никиты Карлицкого про то, как игрок судился с клубом.



«Ознакомился с сегодняшним интервью Карлицкого по поводу моей травмы и её лечения и, честно говоря, до сих пор в недоумении.



Во-первых, я не понимаю, зачем поднимать тему, которая уже полтора года как закрыта, по которой суд вынес решение, подробно разобрав этот эпизод. Во-вторых, зачем так глупо и неумело врать?



Напомню тем, кто забыл, как на самом деле было: в последнем матче за клуб я получил очень серьёзную травму ахила. Так как контракт с клубом заканчивался, я понимал, что никто не позаботится обо мне лучше, чем я сам.



Врачи клуба во главе с Карлицким в один голос утверждали, что операция мне не нужна и что я поправлюсь и так, тогда как независимые обследования, проведённые мной за свой счёт, показывали необходимость такой операции. Понятно, зачем тратить деньги на футболиста, который уже фактически не имеет с клубом контракта. В итоге Василий Кикнадзе сам отправил меня от клуба в клинику «Вилла Стюарт» в Рим на обследование.



Врачи этой клиники однозначно постановили, что операция мне необходима для скорейшего выздоровления. Такая операция и была там проведена. После чего, когда я пришёл в клуб с просьбой компенсировать мне стоимость этой операции, я получил от Кикнадзе отказ на том основании, что Карлицкий и другие врачи клуба были против операции. После чего и возникла эта конфликтная ситуация, закончившаяся решением суда в мою пользу.



Я понимаю, что легко сидеть напротив журналиста и рассказывать такие байки, что он, мол, обещал Тарасову восстановление с командой, что не бросим, что Тарасов сам отказался от оплаты и обещал всё сделать за свой счёт. Но когда Карлицкий пришёл в суд и попытался все эти байки рассказать, независимые арбитры ему просто не поверили. Я специально показываю нашу с ним переписку – покажите, где Карлицкий, как он утверждает, выступал против операции? Где из переписки следует, что я сказал, что сам всё оплачу?

Давайте откроем текст решения РФС и посмотрим, что там написано: «из пояснений Карлицкого палата делает вывод, что у футболиста не было прямого указания на консервативное лечение», «не было запрета на проведение операции», «палата критически относится к заключениям двух немецких специалистов», говоривших, что операция не нужна. Зачем так нагло врать?



По поводу каких-то, как выразился Никита, 10 тысяч евро хотел бы отметить: радостно за него, что его доход позволяет ему так пренебрежительно отзываться о такой сумме, однако дело было не в деньгах, а в правде – я отдал клубу многие годы и никогда не убирал ног в стыках, а когда получил травму, столкнулся с таким свинским отношением. Для меня это было делом принципа.



В заключение я хотел бы отдельно отметить, что профессия врача предполагает определённый уровень конфиденциальности. Ни один пациент не хотел бы, чтобы врач приходил на ток-шоу и в подробностях рассказывал об их лечении, кому куда попала инфекция и кого как лечили. Врач должен молчать в тряпочку, только если его пациент ему не разрешил публично рассуждать об информации, которая стала ему известна в результате лечения. Я такого разрешения Карлицкому не давал, как, уверен, и не давали ни Боря Ротенберг, ни Чорлука, ни Касаев, ни все остальные ребята, упомянутые в интервью, — на всю страну рассуждать об особенностях его лечения. Я не понимаю, как это вообще возможно? Руководство «Локомотива» в курсе, что их врач себе позволят? С другой стороны, если человек так нагло врёт, ничего удивительного, что понятия врачебной этики для него не существует.

Я эту страницу перевернул и не хотел бы больше возвращаться к этому вопросу, но если этот так называемый «врач» продолжит публично врать, у меня тоже найдётся что рассказать про него, так продолжать не советую», — сказал Тарасов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Решение палаты РФС

Решение Палаты РФС

Переписка Тарасова с Карлицким

Переписка Тарасова с Карлицким