«Милан» готов выкупить контракт Собослаи за € 25 млн

«Милан» собирается приобрести полузащитника «Ред Булл Зальцбург» Доминика Собослаи, сообщает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.
Итальянский клуб готов воспользоваться опцией выкупа контракта Собослаи и заплатить австрийцам € 25 млн. Миланцы надеются осуществить сделку летом 2021 года.
Сообщалось, что «Арсенал» ведёт переговоры с Собослаи. Лондонский клуб собирается купить венгра зимой. «Арсенал» готовит Собослаи контракт до 2025 года. «Зальцбург» может продать футболиста в январе.
Собослаи перешёл в «Зальцбург» зимой 2018 года из австрийского «Лиферинга». Нынешний контракт игрока с клубом действителен до 31 мая 2022 года.
В нынешнем сезоне полузащитник провёл на поле 12 матчей во всех турнирах, стал автором 5 забитых мячей и отдал 8 результативных передач.
Ранее сообщалось об интересе к Собослаи со стороны «Пари Сен-Жермен». Портал Transfermarkt оценивает стоимость 20-летнего футболиста в € 25 млн.
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