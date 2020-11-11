«Футболисты всего лишь марионетки ФИФА и УЕФА». Кроос — о европейской Премьер-лиге

Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Германии Тони Кроос прокомментировал информацию о возможном создании европейской Премьер-лиги.
«С появлением этих новых идей мне всё больше кажется, что мы всего лишь марионетки ФИФА и УЕФА. Эти соревнования создаются для того, чтобы высосать все силы из футболистов и заработать как можно больше денег. Когда определённые вещи работают хорошо, лучше оставить всё как есть», — приводит слова Крооса Goal.com.
Сообщалось, что более 10 клубов из Англии, Германии, Испании, Италии и Франции, среди которых «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед», ведут переговоры о создании соревнований под названием «Европейская Премьер-лига». Организаторы планируют запустить турнир при поддержке ФИФА уже в 2022 году. Ожидается, что в нём будут участвовать 16-18 команд.
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