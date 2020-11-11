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Польша — Украина: онлайн-трансляция матча начнётся в 22:45

Польша — Украина: онлайн-трансляция матча начнётся в 22:45
Футбол / Прочие турниры 0

Сегодня, 11 ноября, состоится товарищеский матч сборных Польши и Украины. Встреча пройдёт на стадионе «Шлёнск» в Хожуве (Польша), начало — в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Польша — Украина.

Сборная Польши выступает в группе 1 лиги А Лиги наций УЕФА и занимает первое место в турнирной таблице группы. Польская национальная команда проведёт матчи группового этапа турнира со сборными Италии (15 ноября) и Нидерландов (18 ноября).

Украинская сборная представляет группу 4 лиги А в Лиге наций УЕФА и занимает третье место в турнирной таблице группы. Подопечные Андрея Шевченко сыграют на групповом этапе с национальными командами Германии (14 ноября) и Швейцарии (17 ноября).

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