Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Германия — Чехия: онлайн-трансляция матча начнётся в 22:45

Германия — Чехия: онлайн-трансляция матча начнётся в 22:45
Футбол / Прочие турниры 0

Сегодня, 11 ноября, состоится товарищеский матч сборных Германии и Чехии. Встреча пройдёт на стадионе «Ред Булл-Арена — Центральштадион» в Лейпциге (Германия). Начало встречи — в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Германия — Чехия.

Сборная Германии выступает в группе 4 лиги А Лиги наций УЕФА и занимает второе место в турнирной таблице группы. Немецкая национальная команда проведёт матчи группового этапа турнира со сборными Украины (14 ноября) и Испании (17 ноября).

Чешская сборная представляет группу 2 лиги В в Лиге наций УЕФА и занимает второе место в турнирной таблице группы. Сборная Чехии сыграет на групповом этапе с национальными командами Израиля (15 ноября) и Словакии (18 ноября).

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020