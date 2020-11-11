Германия — Чехия: онлайн-трансляция матча начнётся в 22:45

Сегодня, 11 ноября, состоится товарищеский матч сборных Германии и Чехии. Встреча пройдёт на стадионе «Ред Булл-Арена — Центральштадион» в Лейпциге (Германия). Начало встречи — в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Германия — Чехия.



Сборная Германии выступает в группе 4 лиги А Лиги наций УЕФА и занимает второе место в турнирной таблице группы. Немецкая национальная команда проведёт матчи группового этапа турнира со сборными Украины (14 ноября) и Испании (17 ноября).



Чешская сборная представляет группу 2 лиги В в Лиге наций УЕФА и занимает второе место в турнирной таблице группы. Сборная Чехии сыграет на групповом этапе с национальными командами Израиля (15 ноября) и Словакии (18 ноября).