Германия — Чехия: онлайн-трансляция матча начнётся в 22:45
Сегодня, 11 ноября, состоится товарищеский матч сборных Германии и Чехии. Встреча пройдёт на стадионе «Ред Булл-Арена — Центральштадион» в Лейпциге (Германия). Начало встречи — в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Германия — Чехия.
Сборная Германии выступает в группе 4 лиги А Лиги наций УЕФА и занимает второе место в турнирной таблице группы. Немецкая национальная команда проведёт матчи группового этапа турнира со сборными Украины (14 ноября) и Испании (17 ноября).
Чешская сборная представляет группу 2 лиги В в Лиге наций УЕФА и занимает второе место в турнирной таблице группы. Сборная Чехии сыграет на групповом этапе с национальными командами Израиля (15 ноября) и Словакии (18 ноября).
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