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«Спартак-2» прервал серию без побед в ФНЛ, обыграв «Шинник»

«Спартак-2» прервал серию без побед в ФНЛ, обыграв «Шинник»
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

В матче 21-го тура Футбольной национальной лиги «Шинник» принимал московский «Спартак-2». Встреча прошла на стадионе «Шинник» в Ярославле и завершилась победой гостей со счётом 2:1.

На 12-й минуте встречи счёт открыл полузащитник «Спартака-2» Никита Бакалюк. На 36-й минуте нападающий «Шинника» Сергей Самодин сравнял счёт. Во втором тайме, на 83-й минуте, форвард Владислав Шитов вновь вывел московский клуб вперёд в счёте. Таким образом, «Спартак-2» прервал безвыигрышную серию в Футбольной национальной лиге, которая длилась 7 матчей.

Московский «Спартак-2» набрал 33 очка и поднялся на 8-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. Ярославский «Шинник» (13) — на последнем, 22-м месте.

ФНЛ - Первый дивизион. 21-й тур
11 ноября 2020, среда. 18:30 МСК
Шинник
Ярославль
Окончен
1 : 2
Спартак-2
Москва
0:1 Бакалюк – 12'   1:1 Самодин – 36'   1:2 Шитов – 83'
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