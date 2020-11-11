«Спартак-2» прервал серию без побед в ФНЛ, обыграв «Шинник»

В матче 21-го тура Футбольной национальной лиги «Шинник» принимал московский «Спартак-2». Встреча прошла на стадионе «Шинник» в Ярославле и завершилась победой гостей со счётом 2:1.



На 12-й минуте встречи счёт открыл полузащитник «Спартака-2» Никита Бакалюк. На 36-й минуте нападающий «Шинника» Сергей Самодин сравнял счёт. Во втором тайме, на 83-й минуте, форвард Владислав Шитов вновь вывел московский клуб вперёд в счёте. Таким образом, «Спартак-2» прервал безвыигрышную серию в Футбольной национальной лиге, которая длилась 7 матчей.



Московский «Спартак-2» набрал 33 очка и поднялся на 8-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. Ярославский «Шинник» (13) — на последнем, 22-м месте.