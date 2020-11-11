Дубль Неделчяру помог Румынии обыграть Беларусь

В товарищеском матче сборная Румынии переиграла сборную Беларуси. Встреча проходила на стадионе «Илие Оанэ» в Плоешти (Румыния) и завершилась со счётом 5:3.

На 11-й минуте встречи счёт открыл Богдан Митря с передачи Рэзвана Марина. Затем Марин удвоил преимущество румынской команды, реализовав пенальти. На 31-й минуте бывший защитник «Уфы» Йонуц Неделчяру, выступающий за афинский АЕК, довёл счёт до разгромного.

В концовке первого тайма Неделчяру отдал результативную передачу — отличился Георге Пушкаш. Во втором тайме Неделчяру оформил дубль. В составе сборной Беларуси отличились Юрий Кендыш, Иван Бахар и Владислав Климович.

Результаты других товарищеских матчей:

Греция — Кипр — 2:1

Албания — Косово — 2:1

Черногория — Казахстан — 0:0