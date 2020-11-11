Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Дубль Неделчяру помог Румынии обыграть Беларусь

Дубль Неделчяру помог Румынии обыграть Беларусь
Футбол / Лига наций УЕФА 0

В товарищеском матче сборная Румынии переиграла сборную Беларуси. Встреча проходила на стадионе «Илие Оанэ» в Плоешти (Румыния) и завершилась со счётом 5:3.

На 11-й минуте встречи счёт открыл Богдан Митря с передачи Рэзвана Марина. Затем Марин удвоил преимущество румынской команды, реализовав пенальти. На 31-й минуте бывший защитник «Уфы» Йонуц Неделчяру, выступающий за афинский АЕК, довёл счёт до разгромного.

В концовке первого тайма Неделчяру отдал результативную передачу — отличился Георге Пушкаш. Во втором тайме Неделчяру оформил дубль. В составе сборной Беларуси отличились Юрий Кендыш, Иван Бахар и Владислав Климович.

Результаты других товарищеских матчей:

Греция — Кипр — 2:1

Албания — Косово — 2:1

Черногория — Казахстан — 0:0

Товарищеские матчи (сборные). Товарищеские матчи 1
11 ноября 2020, среда. 20:00 МСК
Румыния
Окончен
5 : 3
Беларусь
1:0 Митря – 11'   2:0 Марин – 20' (пен)   3:0 Неделчяру – 31'   4:0 Пушкаш – 44'   5:0 Неделчяру – 55'   5:1 Кендыш – 63'   5:2 Бахар – 80'   5:3 Климович – 90+2'
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020