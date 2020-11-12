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Сборная Германии обыграла Чехию в товарищеском матче

Сборная Германии обыграла Чехию в товарищеском матче
Футбол / Прочие турниры 0

В товарищеском матче сборная Германии принимала национальную команду Чехии. Встреча прошла на стадионе «Ред Булл-Арена — Центральштадион» в Лейпциге (Германия) и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

На 13-й минуте встречи единственный гол забил нападающий сборной Германии Джан-Лука Вальдшмидт.

Игрок «Спартака» и сборной Чехии Алекс Крал вышел на замену на 68-й минуте встречи, однако не сумел отметиться результативными действиями.

Сборная Германии выступает в группе 4 лиги А Лиги наций УЕФА и занимает второе место в турнирной таблице группы. Немецкая национальная команда проведёт матчи группового этапа турнира со сборными Украины (14 ноября) и Испании (17 ноября).

Чешская сборная представляет группу 2 лиги В в Лиге наций УЕФА и занимает второе место в турнирной таблице группы. Сборная Чехии сыграет на групповом этапе с национальными командами Израиля (15 ноября) и Словакии (18 ноября).

Товарищеские матчи (сборные). Товарищеские матчи 1
11 ноября 2020, среда. 22:45 МСК
Германия
Окончен
1 : 0
Чехия
1:0 Вальдшмидт – 13'
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