Сборная Италии разгромила Эстонию, забив два гола с пенальти

В товарищеском матче сборная Италии принимала национальную команду Эстонии. Встреча прошла на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции (Италия) и завершилась победой хозяев со счётом 4:0.
На 14-й минуте встречи счёт открыл игрок сборной Италии Винченцо Грифо. Через 13 минут Федерико Бернардески упрочил преимущество итальянской команды в счёте. Во втором тайме, на 75-й минуте, главный арбитр встречи назначил пенальти в ворота сборной Эстонии, который успешно реализовал Грифо. Четвёртый гол Италии забил Риккардо Орсолини, также успешно реализовавший 11-метровый удар.
Сборная Италии сыграет в Лиге нацией УЕФА с национальными командами Польши (15 ноября) и Боснии и Герцеговины (18 ноября). Эстония проведёт встречи со сборными Северной Македонии (15 ноября) и Грузии (18 ноября).
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