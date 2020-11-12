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Сборная Италии разгромила Эстонию, забив два гола с пенальти

Сборная Италии разгромила Эстонию, забив два гола с пенальти
Футбол / Прочие турниры 0

В товарищеском матче сборная Италии принимала национальную команду Эстонии. Встреча прошла на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции (Италия) и завершилась победой хозяев со счётом 4:0.

На 14-й минуте встречи счёт открыл игрок сборной Италии Винченцо Грифо. Через 13 минут Федерико Бернардески упрочил преимущество итальянской команды в счёте. Во втором тайме, на 75-й минуте, главный арбитр встречи назначил пенальти в ворота сборной Эстонии, который успешно реализовал Грифо. Четвёртый гол Италии забил Риккардо Орсолини, также успешно реализовавший 11-метровый удар.

Сборная Италии сыграет в Лиге нацией УЕФА с национальными командами Польши (15 ноября) и Боснии и Герцеговины (18 ноября). Эстония проведёт встречи со сборными Северной Македонии (15 ноября) и Грузии (18 ноября).

Товарищеские матчи (сборные). Товарищеские матчи 1
11 ноября 2020, среда. 22:45 МСК
Италия
Окончен
4 : 0
Эстония
1:0 Грифо – 14'   2:0 Бернардески – 27'   3:0 Грифо – 75' (пен)   4:0 Орсолини – 86' (пен)
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