«Барселона» выступила с заявлением об итогах переговоров с игроками о снижении зарплаты

Пресс-служба «Барселоны» опубликовала официальную информацию о проведённых переговорах с группой игроков о возможности сокращения их заработной платы в связи с тяжёлым финансовым положением клуба.

«11 ноября, после нескольких дней напряженных встреч и исчерпывающих переговоров, стороны завершили период консультаций, так и не достигнув соглашения.

Руководство было вынуждено прибегнуть к таким мерам для урегулирования серьёзной финансовой проблемы, вызванной пандемией коронавируса, которая приводит к сокращению доходов клуба более чем на € 300 млн в сезоне-2020/2021, что вынуждает скорректировать зарплату на € 191 млн.

Учитывая, что переговорный процесс выявил искреннюю и твердую волю к пониманию проблем клуба со стороны игроков, стороны договорились предоставить друг другу время до 23 ноября, чтобы обдумать и решить, могут ли все еще быть приняты предложения, которые обсуждались за столом», — говорится в опубликованном пресс-релизе каталонского клуба.

Ранее исполняющий обязанности президента «Барселоны» Карлес Тускетс сообщал, что у всех игроков, включая Лионеля Месси, есть желание пойти клубу навстречу в решении этого вопроса.