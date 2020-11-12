Станислав Черчесов: у нас сейчас абсолютно другая сборная, сегодня так сложилось

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал результат товарищеского матча со сборной Молдавии. Встреча завершилась ничьей (0:0). Черчесов рассказал о состоянии некоторых игроков национальной команды.

«Есть ситуация, в которой мы есть. У нас сейчас абсолютно другая Сборная, которая была у нас два месяца назад. В любом состоянии мы хотим выиграть у любой команды. Сегодня вот так сложилось.

Лёша Миранчук давно не играл полные матчи. Дали ему отыграть 60 минут, чтобы набирал, плюс поле было чуть тяжелым, было видно, что подсел. Один брат сегодня поменял другого. Решили, что будет лучше так.

Почему Гильерме? Мы так решили. Фомину хотели дать сыграть, потому что видели, что он осваивается, прогрессирует. Сыграл сегодня полную игру, теперь ему есть, о чем подумать, нам, что подсказать.

Зобнин на предматчевой тренировке после пяти минут почувствовал дискомфорт в мышце. Сделали ему МРТ, там ничего особенного нет, просто решили не рисковать. Бакаев пока не в той кондиции, что надо. До Турции постараемся его подтянуть. Шанс сыграть с Турцией у Зобнина есть. Просто не хотели усугублять», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.