В. Федотов — о 10:1 с «Ростовом»: выходящим на замену говорили: «Не забивайте, хватит»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов рассказал о матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020 с «Ростовом» (10:1), в котором соперник выставил игроков молодёжных команд.
«Давайте не будем вспоминать, всё уже сказано. Да и жизнь подкидывает пищу для ума. Вот поехала на Кубок Карьяла российская молодёжь. И победила, хотя футбольным единоборствам далеко до хоккейных, там припечатывают будь здоров. Ничего, выжили дети. А нас представили какими-то идиотами, вывернув всё наизнанку. Хотя мы до последнего не знали, в каком составе приедет «Ростов», не представляли, на кого настраиваться.
Никто и не разгонялся, играли вполнакала. Первый ростовский гол немного нас завёл, а потом особых усилий не потребовалось. Выходящим на замену свои же говорили: «Не забивайте, хватит». Никто не собирался громить детей с двузначным счётом. И всё равно летело по девяткам.
Но была и другая тема. У нас выходили ровесники ростовчан, 20-летний Колдунов, к примеру. Для него это вызов, шанс. Что мне следовало сказать парню, у которого впереди вся футбольная жизнь? «Никита, не проявляй себя, валяй дурака?» Великолепный педагогический ход», — цитирует Федотова «Матч ТВ».
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