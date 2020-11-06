Федотов: «Сочи» винить надо только себя

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов подвёл итог матча 14-го тура РПЛ с «Уфой». Встреча закончилась со счётом 1:1, уфимцы смогли вырвать ничью, забив с пенальти. Несмотря на назначенный пенальти, Федотов признал, что игроки «Сочи» сами виноваты в потере очков.

«Практически ничего не дали создать сопернику около своих ворот, но эта нелепость в виде назначенного пенальти… Я смотрел VAR вместе с судьёй. Наступают на ногу нашему защитнику, он подгибает ноги, падает. Это пенальти. Если мы по телевизору не можем разобраться, что к чему… Но это отдельная, как говорится, тема. Винить надо только себя. После забитого гола мы создавали моменты в атаке, но не доигрывали. Нерешительность наших действий привела вот к такому результату», — сказал Федотов в эфире «Матч Премьер».

«Сочи» набрал 23 очка и остался на шестом месте в таблице. «Уфа» (7) — на 15-м месте.