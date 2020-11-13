Погребняк: у меня к «Спартаку» ровное отношение. «Зенит» навсегда останется в моём сердце

Нападающий «Урала» Павел Погребняк рассказал, как относится к бывшим клубам – «Спартаку» и «Зениту».



«Почему праздновал гол в ворота «Спартака»? На самом деле эмоции зашкаливали, у меня была масса идей, чтобы что-то сделать, но я боялся получить жёлтую карточку. Это совсем не касается «Спартака». Я просто хочу, чтобы «Урал» набирал очки, меня взяли для того, чтобы я помогал команде. «Спартак»? У меня к красно-белым ровное отношение. Вот сейчас лечу с болельщиками «Спартака» в Москву, и, как видите, всё хорошо!



Я вот только недавно напевал гимн «Зенита», когда петербуржцы играли с «Лацио». До сих пор перед глазами как мы выходим на разминку под эту мелодию ещё на «Петровском». Очень дорожу тем временем, хочу выразить огромную благодарность за поддержку питерским болельщикам. «Зенит» навсегда останется в моём сердце», — цитирует Погребняка «Петербургский дневник».

Павел Погребняк: «Спартак» не будет бороться за чемпионство