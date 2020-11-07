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Павел Погребняк: «Спартак» не будет бороться за чемпионство

Павел Погребняк: «Спартак» не будет бороться за чемпионство
Футбол / РПЛ 0

Нападающий «Урала» Павел Погребняк поделился мнением, что «Спартаку» не под силу чемпионская гонка в нынешнем сезоне.

«При всём уважении, „Спартак“ в этом году не будет бороться за чемпионство. Я не говорю только по сегодняшней игре. За чемпионство будут бороться ЦСКА и «Зенит».

Моё физическое состояние? Есть какой-то запас. Все шутят сейчас в команде, что мне не надо тренироваться. Ты просто выходишь и забиваешь.

К «Спартаку» у наших команд особое отношение. И в плане настроя, и в плане отношения к делу. Естественно, это всё подогревается. Мы хотели взять три очка в матче со «Спартаком». И не важно, что нас разделяет 10 пунктов. Тем более, все знают, что «Урал» умеет играть против топовых команд», — передаёт слова Погребняка корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

Погребняк: человек без пяти минут 37 лет забивает гол в ворота «Спартака». Это же здорово!
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