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Слепаков написал стих в поддержку Дзюбы

Слепаков написал стих в поддержку Дзюбы
Футбол / РПЛ 0

Комедийный актёр и певец Семён Слепаков в своём «инстаграме» разместил стих в поддержку нападающего «Зенита» и сборной России Артёма Дзюбы, чьё интимное видео было опубликовано в Сети на прошлой неделе.

«Руки прочь от нашего Артёма!
Тоже мне – эпический провал!
Человек лежал спокойно дома
И свой причиндал полировал!

Он, Артём, на то имеет право –
Не на поле ж он гонял балду!
Но слетелась хейтеров орава
И подвергла строгому суду!



В целом я, ребята, буду краток:
Дзюба – положительный герой!
У него один лишь недостаток –
Непатриотический настрой!

Кризис демографии в России,
Бьёт тревогу для кого Росстат?
Даром наши лидеры просили
Нарожать побольше им солдат?

А Артём расплёскивает семя,
Наплевав на тяготы страны,
Этого в столь непростое время
Россияне делать не должны!



Мужиков у нас в стране нехватка –
Неоткуда бабе взять приплод,
А у Дзюбы сила есть и хватка
Плюс ещё – здоровый генофонд!» — написал Слепаков.

Ранее появилась информация, что у Дзюбы требовали $ 5 млн, чтобы скандальное видео не попало в интернет. При этом личность шантажиста известна и 32-летнему форварду, и правоохранительным органам. Более того, Артём встречался с этим человеком и записал разговор.

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