Слепаков написал стих в поддержку Дзюбы

Комедийный актёр и певец Семён Слепаков в своём «инстаграме» разместил стих в поддержку нападающего «Зенита» и сборной России Артёма Дзюбы, чьё интимное видео было опубликовано в Сети на прошлой неделе.



«Руки прочь от нашего Артёма!

Тоже мне – эпический провал!

Человек лежал спокойно дома

И свой причиндал полировал!



Он, Артём, на то имеет право –

Не на поле ж он гонял балду!

Но слетелась хейтеров орава

И подвергла строгому суду!



…



В целом я, ребята, буду краток:

Дзюба – положительный герой!

У него один лишь недостаток –

Непатриотический настрой!



Кризис демографии в России,

Бьёт тревогу для кого Росстат?

Даром наши лидеры просили

Нарожать побольше им солдат?



А Артём расплёскивает семя,

Наплевав на тяготы страны,

Этого в столь непростое время

Россияне делать не должны!



…



Мужиков у нас в стране нехватка –

Неоткуда бабе взять приплод,

А у Дзюбы сила есть и хватка

Плюс ещё – здоровый генофонд!» — написал Слепаков.



Ранее появилась информация, что у Дзюбы требовали $ 5 млн, чтобы скандальное видео не попало в интернет. При этом личность шантажиста известна и 32-летнему форварду, и правоохранительным органам. Более того, Артём встречался с этим человеком и записал разговор.

Уткин уличил Дзюбу в лицемерии