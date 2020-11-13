АПЛ признала Сон Хын Мина лучшим игроком октября

Английская Премьер-лига признала крайнего нападающего «Тоттенхэма» Сон Хын Мина лучшим игроком октября.
Южнокореец в октябре провёл 3 матча в АПЛ и набрал 6 очков по системе «гол+пас» (4+2). Всего на счету Сона восемь забитых мячей и две голевые передачи в восьми играх.
На награду также претендовали англичане Че Адамс («Саутгемптон»), Конор Коуди («Вулверхэмптон»), Джек Грилиш («Астон Вилла»), Гарри Кейн («Тоттенхэм») и Кайл Уокер («Манчестер Сити»), испанец Пабло Форнальс («Вест Хэм») и бразилец Тьяго Силва («Челси»).
28-летний Сон Хын Мин перешёл в «Тоттенхэм» в 2015 году из леверкузенского «Байера». За пять лет в команде он провёл более 230 матчей и забил почти 100 голов. Специализированный портал Transfermarkt оценивает стоимость южнокорейского футболиста в € 75 млн.
- 13 ноября 2020
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