«Тоттенхэм» ведёт переговоры с Соном о продлении контракта

«Тоттенхэм Хотспур» хочет продлить контракт с нападающим Сон Хын Мином и уже ведёт переговоры с агентом игрока, сообщает итальянский журналист Николо Скира в своём "твиттере".

По информации источника, клуб предлагает корейскому форварду соглашение до 2025 года. Нынешний контракт Сона истекает в 2023 году. «Шпоры» уверены, что сделка пройдёт успешно и будет закрыта в ближайшее время.

28-летний Сон Хын Мин перешёл в «Тоттенхэм» в 2015 году из «Байера». За пять лет в команде кореец провёл более 230 матчей и забил почти 100 голов. В нынешнем сезоне Сон вышел на поле в восьми матчах английской Премьер-лиги, в которых забил восемь голов и отдал две голевые передачи. Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 75 млн.