Источник: Дибале не удалось договориться с «Ювентусом» о новом контракте
Будущее форварда «Ювентуса» Пауло Дибалы в туринском клубе находится под угрозой, утверждает La Gazzetta Dello Sport. По данным источника, аргентинец не договорился с клубом о новом контракте. Футболист отказывается идти на уступки в переговорах.
В свою очередь руководство «Ювентуса» не хочет подписывать контракт с очень большой зарплатой из-за нестабильной финансовой ситуации.
Текущий контракт Дибалы с «Ювентусом» истекает летом 2022 года. В текущем сезоне Пауло провёл за туринский клуб три матча в Серии А.
Дибала выступает за «Ювентус» с 2015 года, а до этого защищал цвета «Палермо» и «Институто». С 2015 года вызывается в сборную Аргентины. В 2020 году футболист переболел коронавирусом, из-за чего пропустил значительную часть сезона.
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