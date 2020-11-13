Анчелотти: Хамес поможет «Эвертону» стать лучше. У нас большой проект

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти поделился мнением о полузащитнике «ирисок» Хамесе Родригесе.



«Прежде всего он хотел найти клуб, в котором мог бы чаще появляться на поле, нежели это было в «Реале».



У него были времена в Мадриде, когда он мало играл. Хамес хотел нового вызова, отчаянно желая играть. Считаю, он нашёл подходящее место, потому что он знает меня, а я знаю его… «Эвертон» хочет стать лучше — у клуба большой проект.



Я думаю, что Хамес нашёл подходящее место, чтобы показать свои лучшие качества. Его талант не поддаётся сомнению. Он не отдаёт неточные пасы, не теряет мяч, хорошо бьёт по воротам. Хамес не играет в сложный футбол, он играет просто, но со вкусом», – цитирует итальянца Goal.



В начале сентября «ириски» купили Родригеса у мадридского «Реала» за € 24 млн. В нынешнем сезоне АПЛ в семи проведённых матчах он забил три гола и отдал три голевые передачи.

Бывшему клубу Хамеса сообщили, что переход игрока из «Реала» в «Эвертон» был бесплатным