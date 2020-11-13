Анчелотти: Хамес поможет «Эвертону» стать лучше. У нас большой проект

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти поделился мнением о полузащитнике «ирисок» Хамесе Родригесе.
«Прежде всего он хотел найти клуб, в котором мог бы чаще появляться на поле, нежели это было в «Реале».
У него были времена в Мадриде, когда он мало играл. Хамес хотел нового вызова, отчаянно желая играть. Считаю, он нашёл подходящее место, потому что он знает меня, а я знаю его… «Эвертон» хочет стать лучше — у клуба большой проект.
Я думаю, что Хамес нашёл подходящее место, чтобы показать свои лучшие качества. Его талант не поддаётся сомнению. Он не отдаёт неточные пасы, не теряет мяч, хорошо бьёт по воротам. Хамес не играет в сложный футбол, он играет просто, но со вкусом», – цитирует итальянца Goal.
В начале сентября «ириски» купили Родригеса у мадридского «Реала» за € 24 млн. В нынешнем сезоне АПЛ в семи проведённых матчах он забил три гола и отдал три голевые передачи.
- 13 ноября 2020
-
19:13
-
19:12
-
19:09
-
18:49
-
18:44
-
18:33
-
18:32
-
18:21
-
18:07
-
18:05
-
18:00
-
17:59
-
17:57
-
17:53
-
17:46
-
17:44
-
17:28
-
17:28
-
17:19
-
16:52
-
16:47
-
16:45
-
16:27
-
16:13
-
15:38
-
15:31
-
15:12
-
15:07
-
15:01
-
14:41
-
14:41
-
14:13
-
13:40
-
13:13
-
13:11