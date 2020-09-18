Бывшему клубу Хамеса сообщили, что переход игрока из «Реала» в «Эвертон» был бесплатным

Аргентинский «Банфилд» не сможет получить процент с перехода своего бывшего игрока 29-летнего колумбийского полузащитника Хамеса Родригеса из мадридского «Реала» в английский «Эвертон».

«Услышав новости о переходе Хамеса Родригеса из «Реала» в «Эвертон», и с вниманием к действующим правилам ФИФА, клуб Атлетико Банфилд» направил соответствующие запросы, чтобы выяснить, входит ли в их полномочия получения денежных средств через механизм солидарности за вклад в воспитание игрока.



Несмотря на различные сообщения из новостных агентств, в которых указывалось, что за трансфер пришлось заплатить значительную сумму, из которой «Банфилд» собирался извлечь выгоду в виде процента за свой вклад в обучение игрока — мы обнаружили, что это был не тот случай.



К сожалению, из-за характера перехода Хамеса Родригеса из «Реала» в «Эвертон», «Банфилду» деньги не причитаются. Транзакция была совершена бесплатно, как если бы он был свободным агентом», — цитирует представителя «Банфилда» Goal.



Хамес Родригес выступал за мадридский «Реал» с 2014 года. В сезоне-2019/2020 колумбийский футболист принял участие в 11 матчах и забил 1 мяч. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость Родригеса в € 32 млн. Ранее различные СМИ сообщали, что «Эвертон» заплатил за трансфер не менее £ 20 млн (примерно € 22 млн).