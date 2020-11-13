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Гарет Саутгейт после травмы Гомеса по телефону пообщался с Юргеном Клоппом

Гарет Саутгейт после травмы Гомеса по телефону пообщался с Юргеном Клоппом
Футбол / Лига наций УЕФА 0

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт провёл долгий телефонный разговор с рулевым «Ливерпуля» Юргеном Клоппом после новостей о серьёзной травме колена Джо Гомеса.

«Все тренеры беспокоятся о своих футболистах. У меня был длинный разговор с Юргеном Клоппом вчера вечером. Мы оба беспокоимся о состоянии Джо.

И для нас, и для „Ливерпуля“ было невероятно тяжело потерять Гомеса. Особенно из-за такой тяжёлой травмы. В разговоре с Клоппом я сказал, что всему виной загруженный календарь. Сборной повезло, что у нас есть пять центральных защитников для двух игр в Лиге наций. Мы должны попытаться уменьшить нагрузку на футболистов, насколько это возможно.

К сожалению, травма была настолько уникальной в том смысле, как это произошло, ведь в момент её получения Джо выполнял обычные упражнения на разминке. Мы знаем, что такая травма — просто следствие напряжённого календаря», — приводит слова Саутгейта Daily Express.

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