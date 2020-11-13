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«Барселона» следующим летом выплатит Лионелю Месси бонус за лояльность

«Барселона» следующим летом выплатит Лионелю Месси бонус за лояльность
Футбол / Испания 0

«Барселона» выплатит нападающему Лионелю Месси бонус за лояльность в размере € 33 млн следующим летом. Этого требует контракт, который капитан сине-гранатовых подписал в 2017 году, сообщает ESPN.

По информации источника, Месси получил половину бонуса в размере € 66 млн в феврале, а вторая половина должна быть выплачена в июне, когда истечёт его контракт и он сможет уйти бесплатно.

Сообщается, что это не первый случай, когда «Барса» решила наградить игроков подобным образом. Хави Эрнандес и Андрес Иньеста также получили бонусы, хотя и не такие большие по сравнению тем, что получил Месси, в то время как другие игроки, в том числе Карлес Пуйоль, отказались от возможности заработать больше денег от клуба.

Согласно источнику, Лионель в своё время получил бонус во время подписания нового четырёхлетнего соглашения с клубом в размере около € 100 млн. Этот бонус выплачивался частями в течение всего срока действия его контракта.

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