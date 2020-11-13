Месси устроил перепалку с арбитром в матче квалификации ЧМ-2022 с Парагваем

Форвард «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси остался недоволен работой бразильского арбитра Рафаэля Клауса на матче квалификации чемпионата мира 2022 года со сборной Парагвая. Встреча команд завершилась со счётом 1:1. Клаус в первом тайме назначил пенальти в ворота Аргентины, а во втором тайме не засчитал гол Месси после подсказки судьи, работавшего с системой VAR.

Месси после пенальти в ворота Аргентины грубо высказал арбитру, заявив, что тот упустил аналогичный момент в чужой штрафной, который произошёл несколькими минутами ранее. А после отмены гола капитан аргентинцев вновь выразил недовольство, утверждает Sport.es.

«Ты сегодня уже дважды нам подгадил», — сказал Месси.

Недовольство работой арбитра выразил и главный тренер аргентинцев Лионель Скалони. Он с тренерской скамейки несколько раз крикнул слово «позор».