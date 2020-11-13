Президент «Васко да Гама» намекнул на переход Марио Балотелли

Известный итальянский форвард Марио Балотелли может продолжить карьеру в бразильском клубе «Васко да Гама». Президент «Васко да Гама» Левен Сиано разместил в своём «инстаграме» видео с итальянским нападающим. Тем самым он, видимо, намекнул на переход нападающего.

Видео появилось после очередного матча бразильского клуба, в котором «Васко да Гама» одержал победу. В ролике Балотелли поздравил Сиано и болельщиков клуба, а также сказал: «Скоро увидимся».

В настоящее время Балотелли является свободным агентом. В минувшем сезоне он выступал за «Брешию» в Серии А, но покинул команду по истечении контракта.

В минувшем сезоне нападающий в 19 матчах чемпионата Италии (16 — в основном составе) забил 5 мячей, а также получил 9 жёлтых карточек и 1 красную. В ходе сезона Балотелли разругался с тренерским штабом клуба и руководством, а затем покинул команду.